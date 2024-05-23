ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي القادمة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي، في إطار البحث المستمر من عشاق وجماهير النادي الأهلي عن القنوات التي ستبث مباراة الإياب الحاسمة بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم ينتظر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 25 من الشهر الجاري، يتطلع فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز على نادي الترجي التونسي في القاهرة مستغلين عامل الأرض والجمهور لتحقيق البطولة،

يسعى الفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، إلى تقديم أداء قوي ومميز في هذه المباراة المهمة رغم التحديات التي يواجهها الفريق بسبب النقص العددي الناتج عن الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في الفترة الماضية تعد هذه المباراة فرصة ذهبية للأهلي لاستعادة مجده الأفريقي وإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

أعلنت بعض القنوات عن بث مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا وفيما يلي نستعرض ترددات هذه القنوات والموعد المحدد للمباراة:

تردد القناة التونسية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11727

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تعد القناة التونسية الأرضية واحدة من أبرز القنوات التي ستنقل مباراة الأهلي والترجي مما يتيح للجماهير التونسية والمصرية متابعة المباراة بشكل مباشر ومجاني.

تردد قناة أرينا سبورت الكرواتية

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 11512

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: أفقي (H)

توفر قناة أرينا سبورت الكرواتية تغطية متميزة للمباراة عبر القمر الصناعي Eutelsat W2 مما يتيح للمشجعين الأوروبيين فرصة مشاهدة اللقاء بأفضل جودة.

تردد قناة I TV الأثيوبية

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تقدم قناة ITV الأثيوبية بثا مباشرا لمباراة على القمر الصناعي نايل سات، مما يسهل على الجمهور الأثيوبي وعشاق الكرة الأفريقية متابعة هذا الحدث الرياضي الهام.