“epedu.gov.iq” رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 لعموم المحافظات فور ظهورها

لقد كشفت التربية العراقية عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، والذي من خلاله يمكن معرفة نتائج الثالث متوسط، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل للطلاب، ولذلك يوليها الأهل والطلاب الأهمية الكبرى، ولذا فإن بعد الإنتهاء من أداء الإختبارات الخاصة بهذه المرحلة يتم انتظار النتيجة بفارغ الصبر من أجل معرفة درجاتهم، وقد أوضحت الوزارة أن النتيجة سوف تكون من خلال موقع الوزارة الرسمي الالكتروني، علما أن موعد بداية الاختبارات سوف تكون في الـ21 من مايو وتنتهي في السادس من نفس الشهر، تابع ما يلي لتصل إلى جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

قد بلغ اهتمام أولياء الأمور والطلاب للوصول إلى كافة التفاصيل حول اختبارات مرحلة الثالث متوسط في العراق اهتماما بالغا، فقد اهتموا بمعرفة موعد الإعلان عن النتيجة ومعرفة الرابط الرسمي الخاص بعملية الإستعلام عن النتائج، الأمر الذي دفع وزارة التربية للإجابة عن الكثير من التفاصيل التي يرغبون في معرفتها، فأوصحت موعد بدء الاختبارات، حيث قالت أنه من المفترض بدء الاختبارات في يوم ال 25 من شهر مايو للعام الجاري، ونظرا إلى أهمية هذه المرحلة الطلاب وبالطبع أولياء أمورهم فإن إجابة التساؤل الثاني لهم والخاص بموعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط، أكدت الوزارة أن النتيجة سوف تكون متوفرة بعد الانتهاء من الامتحانات، حيث يتم تصحيح أوراق الاختبارات، ورصد الدرجات وبعدها يتم الإعلان عن النتيجة.

كيفية الإستعلام عن نتائج مرحلة الثالث متوسط في العراق 2024

من أجل الإستعلام عن نتائج مرحلة الثالث متوسط في العراق الدور الاول، فقد اهتمت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن رابط الاستعلام الخاص بالدور الأول، وذلك رغبةً منها في إعانة ومساندة الطلاب من أجل الحصول علي نتائجهم، ومن أجل تقليل الوقت والجهد المبذول فلا يتم الذهاب إلى المدرسة بل تتوفر إلكترونيا بهدف تجنب الزحام أمام المدارس، كما بإمكان الطلاب أن يقوموا بطبع شهادتهم بعد ظهورها، أما بالنسبة إلى كيفية الإستعلام عن النتائج، فيتم ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: