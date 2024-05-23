ساند التأمين ضد التعطل عن العمل.. التسجيل في دعم ساند للعاطلين 1445 وشروط التسجيل “التأمينات الاجتماعية توضح “

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بإطلاق برنامج دعم جديد وهو برنامج دعم ساند حيث تهدف من خلاله الوزارة الى دعم العاطلين عن العمل خلال رحلة بحثه عن عمل مناسب حيث تهدف المملكة إلى تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي لهؤلاء العاطلين عن العمل وقد حددت الوزارة شروط لابد من توافرها ليتمكن ان تقدمين من الحصول على الدعم المطلوب لذا سنتعرف معا اليوم على خطوات التسجيل في دعم ساند واهم الشروط المطلوبة للتسجيل في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات التسجيل في دعم ساند للعاطلين 1445

يمكن للمستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لدعم ساند أن يقوموا بالتقديم للحصول على الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية الكترونيا عبر الخطوات التالية:

أولا ان يقوموا بالتوجه الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

يتم إدخال البيانات اللازمة لتسجيل الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم يتم الضغط على خيار الخدمات الفردية.

النقر بعد ذلك على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يتم بعد ذلك اختيار خيار الخدمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

النقر على أيقونة ” صرف استحقاق التعطل “.

يتم بعد ذلك ملء النموذج بالبيانات المطلوبة على ان يتم مراعاة الدقة في إدخال البيانات.

القيام برفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة التي تدعم موقف المتقدم وتثبت حالته.

يتم قراءة جميع الشروط والأحكام والضغط على زر موافق.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط الحصول على دعم ساند

حتى تتمكن من التسجيل في دعم ساند والحصول عليه لابد من توفر مجموعة من شروط الاستحقاق ومن أهم هذه الشروط ما يلي: