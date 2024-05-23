“مبروك للجميع” الآن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بالعراق بالرقم الامتحاني الكرخ الاولى والثانية

يترقب الطلاب وطالبات وأولياء الامور في كافة محافظات العراق نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 على أحر من الجمر، حيث انتهى الطلاب من الاختبارات خلال الايام القليلة الماضية وبعدها بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في كافة اللجان المخصصة لها على مستوى المحافظات، وقد شددت وزارة التربية العراقية على المسؤولون في اللجان على اتخاذ الدقة الشديدة والشفافية حتى يحصل كل طالب على حقه، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء منها لتعلن في أقرب وقت ممكن.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الكرخ الأولى والثانية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الكرخ الأولى والثانية 2024 الدور الأول خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد أعلنت من قبل في الساعات القليلة الماضية نتائج الرصافة الأولى والثانية، وتستعد حالياً باقي المحافظات للإعلان عن النتائج، ومن أجل الاستعلام عن النتائج يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.

يتم اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد مرحلة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024.

اختيار محافظة الكرخ والثانية.

يتم إدخال الرقم الامتحاني للطالب.

الضغط على كلمة استعلام.

في ثواني ستظهر النتيجة أماكم بشكل تفصيلي لدرجات المواد المختلفة.

نتاج الصف السادس الابتدائي 2024 بالعراق

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن المديرية العام بمحافظة الكرخ الأولى والثانية انتهت من التصحيح ورصد الدرجات للدور الأول للصف السادس الابتدائي، وعليه ستعلن النتيجة في صباح يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 ، وبعدها يمكن لكل الطلاب الاستعلام عن النتيجة بسهولة والاطمئنان على النتيجة ومعرفة الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد المقررة للصف السادس الابتدائي تمهيدي ومعرفة المجموع الذي حصل عليه الطالب.