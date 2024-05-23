لو عايز تشوفها ببلاش”… القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال

اقترب موعد المواجهة الحاسمة المرتقبة حيث سيلتقي النادي الأهلي المصري حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا مع نظيره التونسي العنيد فريق الترجي. تحظى هذه المباراة بترقب واسع من عشاق الكرة الأفريقية لما تحمله من أهمية كبيرة بالنسبة لكلا الفريقين في مسيرتهما في البطولة وفي هذا السياق تداولت التقارير قائمة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي على مختلف الأقمار الصناعية مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بسهولة تعتبر هذه المباراة واحدة من أهم المواجهات في البطولة وتستقطب اهتمام الجماهير من مختلف أنحاء العالم العربي.

القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة الاهلي والترجي

لمشاهدة مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي بشكل مجاني هناك مجموعة من القنوات المتاحة التي ستبث المباراة. ومن بين هذه القنوات:

تردد قناة الوطنية التونسية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11727 أو 10795

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة إي تي في الإثيوبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أرينا سبورت الكرواتية

القمر الصناعي: Eutelsat W2

التردد: 11512 أو 11678

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

تتيح هذه القنوات للجماهير فرصة متابعة المباراة الحاسمة بين الأهلي المصري والترجي التونسي دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة مما يجعلها خيار مثالي لعشاق كرة القدم الذين يتطلعون لمتابعة هذا اللقاء المهم.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الإياب الحاسمة يوم 25 مايو الجاري حيث ستشهد هذه المباراة المنتظرة تحديد هوية بطل دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023 – 2024.

تعد هذه المواجهة واحدة من أهم الأحداث الرياضية في القارة الأفريقية حيث يتنافس فيها أفضل فريقين في البطولة على اللقب الغالي يشكل استاد القاهرة الدولي مسرحا لهذه المباراة الكبرى بما يتمتع به من تاريخ عريق واستضافته لعدد من المباريات الهامة والمناسبات الرياضية البارزة.