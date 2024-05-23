“استعلم الآن بالاسم فقط” هام وعاجل رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ببورسعيد ونسبة نجاح مميزة 85.1%

هام وعاجل رسميًا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ بورسعيد بنسبة نجاح ٨٥.١%، حيث اعتمد محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب السيد عادل الغضبان منذ لحظات نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول عام 2024، كما أن نسبة نجاح الطلاب على مستوى المحافظة عالية جدًا، كما أنهم ينتظرون رفع نتيجة الثالث الإعدادي في بور سعيد بفارغ الصبر، وسوف نوضح أهم المعلومات المتعلقة بالنتيجة خلال مقالنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024

تم رسميًا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ بورسعيد بنسبة نجاح ٨٥.١%، وقبل إعلان النتيجة كان طلاب المحافظة في حالة ترقب بعد أن انهوا الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في الثلاثاء الماضي، والجدير بالذكر أن المصححون قد أسرعوا في عملية التصحيح عكس السنوات الماضية، كما يجب أن نوضح أن الامتحانات تمت بمراقبة شديدة من مديرية التربية والتعليم في بور سعيد.

مع العلم أن أدى الامتحانات الخاصة بشهادة الصف الثالث الاعدادي في نهاية الدور الأول 13840 طالب وأيضًا طالبة، وذلك في التعليم الرسمي لغات وعربي وخاص، وقد تم تقسيمهم على 70 لجنة داخل بورفؤاد التعليمية وأيضًا بورسعيد.

نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد 2024 بورسعيد بالاسم

تم توفير درجات الطلاب عبر الأنترنت اليوم وسوف يتم تجهيز الكشوفات الخاصة بدرجات الطلاب لتكون متاحة غدًا في المدارس، وسوف نوضح خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في بورسعيد فيما يلي: