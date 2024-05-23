كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل إطلاق هاتف Oppo K12x الجديد بسعر مناسب صديق للميزانية

قد تم الإعلان عن إطلاق هاتف Oppo K12x من شركة أوبو بشكل رسمي، وتم التأكيد عن أنه تم بالفعل طرحه في الأسواق الصينية، ولكن من المحتمل أن يصل إلى السوق العالمي في الفترة القادمة، ومن خلال هذا المقال سوف يتم ظهور جميع خصائص ومميزات الهاتف الجديد من أوبو والذي يطلق عليه إسم صديق الميزانية، فقط كن متيقظ لما يلي.

إطلاق هاتف Oppo K12x

هاتف Oppo K12x يمتلك شاشة مسطحة من النوع OLED، ويأتي قياس شاشة الهاتف بحوالي 6.67 بوصة، وبالنسبة إلى جودة العرض فهي +Full HD، ومعدل التحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية.

كاميرا الهاتف الرئيسية تأتي بدقة تصل إلى 50 ميجابكسل مع عدسة f/1.8، مع عدم احتوائها على OIS، بينما الكاميرا الثانية فاصل دقتها إلى 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 وهي من أجل الحصول على الصور الشخصية، بالإضافة إلى توافر كاميرا واحدة من أجل السيلفي، تمتلك مستشعر بدقة تصل إلى 16 ميجابكسل. ومن أجل تسجيل الفيديو فإن الدقة المتوفرة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، مع امتلاكها EIS.

بطارية هاتف Oppo K12x كبيرة ووصل قدر سعتها إلى 5500 مللي أمبير في الساعة، الشاحن يدعم Super VOOC بقوة تصل إلى 80 وات، و PD 3.0، وقد أكدت شركة أوبو أن مدة شحن الهاتف قد تستغرق 50 دقيقة فقط من أجل الامتلاء.

بالنسبة إلى معالج هاتف Oppo K12x فإنه يدعم معالج من النوع Snapdragon 695 ويمتلك ذاكرة وصول عشوائي RAM تقدر سعتها بحوالي 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

متى يتوفر هاتف Oppo K12x في الأسواق العالمية

من المحتمل توافر هاتف Oppo K12x في الأسواق العالمية في الفترة القادمة.

كم يبلغ سعر هاتف Oppo K12x

قد وصل سعر هاتف أوبو Oppo K12x في أمريكا ما يقارب حوالي 180 دولار أمريكي فقط.

تحدثت شركة أوبو على عملية تشغيل Color OS 14 للسوفت وير، والتي تعتمد على نظام التشغيل Android 14، كما يزن هاتف أوبو الجديد حوالي 191 جرامًا، مع العلم أن عملية البيع سوف تبدأ الأسبوع القادم.