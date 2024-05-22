ألف مبروك ننشر صور وأسماء الاوائل!! رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد منذ قليل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الثاني، بنسبة نجاح بلغت 85.1 %، كما قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك، ببث مباشر لاعتماد المحافظ للنتيجة، وتكريم الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة مساء اليوم الاربعاء 22 مايو.

اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد تمت في وقت قياسي

يذكر أن النتيجة التي تم اعتمادها اليوم تمت في وقت قياسي، حيث أن الطلاب كانوا قد أنهوا امتحاناتهم الثلاثاء 21 مايو، نظرا الى ان التصحيح كان يتم بصفة يومية عقب الانتهاء من كل مادة، كما أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد انطلقت الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري، وذلك بحضور عدد 13840 طالب وطالبة منهم عدد 318 حالة دمج، والذين قاموا بأداء الامتحانات امام عدد 70 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة.

رابط ولينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

هذا وعقب اعتماد اللواء المحافظ للنتيجة، وتكريم الطلاب الأوائل تم على الفور رفع لينك النتيجة بالكامل على الرابط الخاص بالبوابة الاليكترونية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد(هنا) للحصول والوصول الى النتيجة بسهولة ويسر ومن خلال رقم الجلوس فقط.

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