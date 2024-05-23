انطلاق بي إم دبليو M4 Cs الجديدة موديل 2025 BMW .. بسعر خيالي بمواصفات احلامك هڼٱاااا̍ا😎

إذا كنت من هواة السيارات، فإن هذا المقال مخصص لك، فقد تم انطلاق بي إم دبليو M4 Cs الآن في الأسواق، وبإمكانك مشاهدة الفيديو الذي طرحته شركة BMW لسيارة M4 CS على حلبة نوربورغرينغ، وتظهر فيه السيارة تقوم بإكمال لفة بطول يصل إلى 12.9 ميل، وبسرعة وصلت إلى 179 ميل في الساعة، وتم حساب الدقائق فتم تقديرها بحوالي 7:21.289 دقائق، والذي يجعلها مختلفة بفرق لا يلحظ عن سيارة M4 CSL.

انطلاق بي إم دبليو M4 Cs

بعد إنطلاق بي إم دبليو M4 CS قد تساءل العديد عن ما الذي تختلف فيه هذه السيارة أو ما الذي تتميز به، وهذا ما سوف نتناوله بالشرح بالتفصيل فيما يلي:

أولا سوف نعرض تفاصيل عن محرك سيارة بي ام دبليو M4 CS: قوة المحرك رفعت من 503 حصان إلى 542 حصان.

بالنسبه للتسارع فقد أصبح من صفر إلى 62 ميل في الساعة أي حوالي 3.4 ثانية.

سيارة M4 CS تحتوي على نظام دفع رباعي، وهذا يعني أن وزن السيارة يصل إلى ما يقارب 1800 كجم.

بالنسبة إلى المقاعد في سياره بي ام دبليو M4 CS فهي من النوع الفاخر من طراز M Carbon وكاتم الصوت من التيتانيوم.

تحتوي السيارة على قضبان مضادة للدوران تم تحديثها فهي تتميز ب دقة في التوجيه، ونقل قوة تحكم الجانبية عند المنعطفات، أيضا تحتوي على قوة استجابة الزنبرك والتخميد وموقع العجلة وذلك وفقا لما أوضحته أعلنت عنه شركة بي ام دبليو.

وفرت أيضا السيارة خدمة مساعدة السائق وهي خدمة إلكترونية تقوم بعمل تعديلات خاصة في السيارة.

كم يبلغ سعر سيارة بي ام دبليو M4 CS الجديدة