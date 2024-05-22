“نزليها واخلصي من زن أولادك”.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات للاستمتاع بأقوى أغاني لولو

ننشر لكم متابعينا الكرام تردد قناة وناسة للأطفال 2024 والتي يزداد البحث عنها باستمرار من قبل الأمهات التي ابحث عن قناة مميزة للأطفال، وهذا حتى يمكنها ترك أطفالهم أمام محتواها دون قلق كما ترغب في توفير المتعة والتسلية للأطفال في البيت وقضاء وقت سعيد، وقناة وناسة توفر كل تلك الأمور التي تهتم بها الأمهات والآباء، فبالرغم من وجود الكثير من القنوات على الساحة إلا أن قناة وناسة خطفت الأنظار لها ولها جمهور كبير وعريق للغاية.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

قناة وناسة تستعرض عبر شاشتها على مدار اليوم برامج مختلفة ومتنوعة يستفيد منها الأطفال، كما تقدم مجموعة من الأغاني الخاصة بشخصية لولو الكرتونية المحببة من الجميع والتي يتابعها الكثيرون في الوطن العربي، فهي تقدم مجموعة من الأغاني الترفيهية والأناشيد الرائعة والمميزة جداً، والتي يستفيد منها الأطفال في معرفة المعلومات المختلفة، كما تساعد القناة على تنمية القدرات والمهارات المختلفة لدى الأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

قناة وناسة من القنوات التي يرغب الكثيرون في معرفة التردد الخاص بها للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها، حيث قامت إدارة القناة بتحديث التردد للقناة لتوفير محتوى بجودة عالية، والتردد هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

نوضح لكم الآن تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، والتردد هو:

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أغاني قناة وناسة