اتفرج ببلاش… موعد مباراة الاهلي والترجي القادمة في إياب دوري أبطال أفريقيا 2024.. القنوات المفتوحة والناقلة

موعد مباراة الاهلي والترجي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بتعادل الفريقين ينتظر جمهور النادي الأهلي المصري بشوق بفارغ الصبر لحظة انطلاق مباراة العودة ضد الترجي التونسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، يسود الفضول والتوقعات بين المشجعين لرؤية أداء مميز يقدمه لاعبو الأهلي بهدف الفوز بالبطولة الغالية وسط توقعات بحضور جماهيري ضخمة تملأ مدرجات استاد القاهرة تلتفت الأنظار بشغف نحو اللقاء النهائي الذي يعتبر تحدي كبير لكلا الفريقين، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار ورفع كأس البطولة الأممية الأهم في القارة الإفريقية يتجذر الأمل بين جماهير النادي الأهلي في قدرة فريقهم على تحقيق النجاح وتحقيق اللقب الغالي وتعزيز مكانتها كواحدة من أقوى الفرق في القارة.

موعد مباراة الاهلي والترجي

حالة من الترقب والانتظار ل موعد المباراة القادمة بين الأهلي والترجي، تُقام مباراة العودة يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يترقب عشاق كرة القدم هذا الحدث بشغف واهتمام حيث يتبارى الفريقان على اللقب الغالي لدوري أبطال أفريقيا.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للغاية، حيث يجتمع الأهلي المصري والترجي التونسي في مواجهة مصيرية لتحديد البطل الأفريقي تحظى المباراة بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم في العالم العربي، حيث يتابع الملايين من المشجعين من مختلف أنحاء المنطقة هذا الحدث الكروي الكبير.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

سيتم بث مباراة الأهلي ضد الترجي على قناة beIN Sports 6، وهي القناة الحصرية المخصصة لبث دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر beIN Sports أحد أكبر شبكات الرياضة في العالم، وتتميز بتقديم تغطية مميزة لأهم البطولات الرياضية على مستوى العالم.

تمتلك beIN Sports حقوق البث الحصرية لمباريات دوري أبطال أفريقيا مما يجعلها الوجهة الأولى لمحبي كرة القدم لمتابعة هذه البطولة المهمة وبفضل تغطيتها الشاملة وجودة بثها عالية الوضوح توفر beIN Sports تجربة مشاهدة ممتعة ومسلية للمباريات الرياضية.