وأخيراً 🔥 ميزة واتساب الجديدة 2024 وحصريا 😱 ظهرت اسرار Whatsapp رهيبة ومميزات لا احد يستخدمها😱

قد تم نشر العديد من الأخبار التي تفيد بأن برنامج الواتس اب سوف يعرض العديد من الخصائص المنفردة من نوعها والحديثة، الأمر الذي دفع مستخدمي البرنامج إلى البحث عن ميزات واتساب الجديدة لمعرفتها، وأولى هذه الميزات هي تصميم التطبيق، كما يعد من أكبر وأبرز البرامج وأكثرهم شهرة، وثاني هذه التغييرات هو تصميم التطبيق من الداخل في الهاتف فنبدأ بتحديث الوضع المظلم أو الداكن في التطبيق، علماً أن التحديثات ستكون أكثر براعة.

ميزة واتساب الجديدة

انتشر العديد من التقارير التي تفيد بأن تطبيق واتساب سوف يكون في مظهر آخر غير الذي تعودنا عليه، حيث سوف يتم إصدار العديد من التصاميم والتغييرات المتنوعة في البرنامج على الهواتف المحمولة، علما أن هذه التحديثات الجديدة لن تكون خاصة بالاندرويد فقط بل ستشمل الاندرويد والايفون، وتبعا لشركة تطبيق واتساب فقد أوضحت أن التحديثات الجديدة في التصميم سوف تكون بغرض سهولة الاستخدام.

أهم وأبرز هذه التحديثات في التصميم هي تغيير وضع الظلام أو الوضع الداكن فقد قدم أكثر من 35 لوحة ألوان متنوعة وذلك قبل إتخاذ القرار الأخير حول النظام الذي سيتم اختياره والذي يهدف إلى إراحة العين وعدم إجهادها في بيئة الإضاءة المتوفرة.

كما وفرت شركة واتساب لحاملي ومستخدمي الهواتف من النوع الاندرويد خاصية التصفح الحديث، حيث توفر لهم شريط تنقل سفلي مدمج وحديث، وذلك يتقارب أو يتشابه مع ما يوجد عند مستخدمي آي أو إس، كما يعمل هذا الشريط على التنقل السريع بين أقسام التطبيق من الدردشات، المجتمع، تحديث الحالة، المكالمات.

اهتمت أيضا شركة واتساب بالخصوصية وأمان مستخدمي البرنامج اهتمام بالغ حيث أوضحت عن آخر التحديثات في التطبيق أنها وفرت ميزة حديثة تعمل على منع الأشخاص من أخذ لقطات أو إلتقاط لقطات شاشة عملية الاسكرين شوت لصور الملف الشخصي لمستخدم برنامج واتس اب، وكانت هذه الميزة بمثابة حماية للمستخدم من المخاطر التي قد تقابله نتيجة التوزيع والمشاركة الغير مصرح بها للصور الشخصية.

وفرت أيضا شركة واتساب ميزة جديدة تعمل على تصفية الدردشات فقد صنفت الدردشة إلى فئة الكل، وفئة الغير مقروءة، وفئة المجموعات.