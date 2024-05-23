فرصتك وجت لحد عندك.. رابط وشروط التقديم على وظائف الأزهر الشريف 2024.. 13 وظيفة شاغرة

التقديم على وظائف الأزهر، قام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالإعلان عن فرصة عظيمة لعدد من الوظائف الشاغرة فيه، حيث أعلن عن أكثر من 13 وظيفة إدارية وإشرافية وذلك في عدد الإدارات العامة التابعة لمجمع البحوث والتي تتبع قطاع الأزهر الشريف وقد حدد المجمع عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين على هذه الوظيفة مع تحديد رابط يمكن من خلاله التقديم على الوظيفة بشكل إلكتروني لذا سنتعرف عن اليوم على رابط وشروط التقديم على وظائف الأزهر الشريف في السطور القادمة فتابعونا.

شروط وظائف الأزهر 2024

أعلن الأزهر عبر بوابته الإلكترونية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الحصول على وظائف الأزهر وقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي:

ألا يكون المتقدم قد وقع عليه في عمله السابق 10 ايام جزاءات أو أكثر.

ألا يكون قد سبق إحالته الى المحكمة الجنائية أو التأديبية.

ألا تقل درجة تقرير الكفاءة للعمل في آخر عامين عن ممتاز.

أن يتمكن المتقدم من اجتياز الاختبارات المقررة.

كما ان هناك مجموعة من الشروط الخاصة المحددة لكل وظيفة بينها الأزهر عبر بوابته الالكترونية وقد جاءت كما في الصورة التالية.

رابط التقديم على وظائف الأزهر

لكل المتقدمين الذين تتوفر فيهم شروط المطلوبة لوظائف الأزهر أن يقوم بالتقديم على الوظائف بأسم السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

على أن يتم التقديم عبر الرابط المخصص للوظيفة وذلك في خلال مده 15 يوم من الإعلان وذلك للإطلاع على بطاقات الوصف الوظيفية، بعد تحميل المرفقات ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال هذا الرابط اضغط هنا.