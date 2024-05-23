نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 وعيش اللحظة مع أطفالك

حازت قناة وناسة بإعجاب جميع الأطفال المتابعين، حيث انهم من بداية تشغيل القناه يمكثوا في حاله من الصمت، من اجل مشاهدة الأغاني والأناشيد، تعمل قناه وناسه علي تطوير مهارات الطفل من خلال عرضها واكتساب مهارات، نالت أيضا بإعجاب أولياء أمور الأطفال وذلك لان محتواها لطيف ومرح الذي يتناسب مع عقل الطفل، من اهم خصائصها يتمكن من تحميل القناه وتنزيلها علي شاشات التلفاز دون الحاجة لدفع أي رسوم مالية إطلاقا، عبر هذه السطور سنوضح لكم التفاصيل اللازمة المتعلقة بكيفية تحميل القناه والترددات الجديدة الخاصة بها في السطور الآتية.

تحميل قناه وناسه عبر ترددها الجديد

من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر قم بالنقر علي أيقونة قائمة الإعدادات.

ثم انقر علي علي خانة التثبيت اليدوي كما موضح أمامك عبر الشاشة.

قم باختيار القمر الصناعي الذي تريد تنزيل الترد خلاله.

ثم بعد ذلك ادخل الترد، معامل الاستقطاب، معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة.

اضغط علي زر البحث.

سيتم تحميل القناه علي شاشه التلفاز.

أخيرا: قم بالنقر علي زرsave .

قناه وناسه علي تردها عبر النايل سات الجديد

تردد القناه:11559.

معامل الاستقطاب الخاص بقناه وناسه: عمودي.

مؤشر تصويب الخطأ:6/5.

معدل الترميز: 27500.

التردد الجديد علي العرب سات الذي يبث وناسه