كشوف نقل النفوس الوجبة الأخيرة في محافظات العراق

أعلنت وزارة الداخلية عن كشوف المقبول في نقل النفوس الوجبة الأخيرة التي شملت عدد كبير من المواطنين بمختلف المحافظات العراقية، إضافة إلى أن هذه الكشوفات تمت مراجعتها بكل دقة وعمل دراسة ميدانية بعد مراجعة المعلومات المدخلة، للتأكد من صحة الطلب والتعديل الراغب فيه المواطن في العراق، هذا وأنه يمكن الإطلاع على كافة الكشوفات التي تشمل المقبولين في العراق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج كشوف نقل النفوس الوجبة الأخيرة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوف نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

ليتم بعدها تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من البوابة.

القيام بتحديد الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ليتم بعد ذلك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من تنزيل كشوف نقل النفوس.

إذا لم تجد اسمك فأعلم بأن الوجبة لم تشملك وستكون ضمن الوجبات الجديدة.

ما هي شروط نقل النفوس العراق؟

وعن الشروط التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين الراغبين في تعديل بياناتهم والانتقال من محافظة إلى أخرى، كما يلي:-