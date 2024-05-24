موقع سحب استدعاء البكالوريا بالجزائر 2024

يبحث عدد من طلاب البكالوريا في الجزائر عن طريقة سحب استدعاء البكالوريا بالجزائر، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بإتاحة رابط إلكتروني يمكن من خلاله سحب استدعاء البكالوريا لكافة الطلاب، وأيضا يمكن سحب الاستدعاء الخاص بالبكالوريا من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، حيث تعد من الخطوات المهمة جدا لأداء الامتحان،وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع من خلال سطور هذا المقال.

سحب استدعاء البكالوريا بالجزائر

يعد سحب استدعاء البكالوريا بالجزائر أمر مهم للغاية لكافة الطلاب المتمدرسين أو الاحرار وذلك للتالي:

تعتبر خطوة سحب الاستدعاء من الخطوات المهمة في عملية إتمام امتحانات البكالوريا في الجزائر.

وتأتي خطوة سحب استدعاء البكالوريا بالجزائر بعد سحب استدعاء التربية الدينية والرياضية.

حيث يستمر سحب الاستدعاء الكتابي لامتحان البكالوريا حتى انتهاء فترة الامتحانات.

رابط الاستدعاء إلكترونيا

سحب استدعاء البكالوريا بالجزائر من الامور التي يهتم بمعرفتها عدد كبير من الطلاب، وذلك لأنها تمكن الطالب من معرفة موعد ومكان عقد الامتحان، ويعد الوقوف على رابط الاستدعاء أمر مهم لكافة الطلاب حيث يمكن سحب الاستدعاء من خلال التالي: