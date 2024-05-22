موعد عرض “ولاد رزق 3” سينيما عيد الأضحى.. قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك ومواعيد العرض 2024

ستتعرف معن من خلال المقال على موعد عرض “ولاد رزق3” سينيما عيد الأضحى، قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك ومواعيد العرض 2024، تتنافس دور العرض السينمائية في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بشراسة، حيث يشارك عدد من النجوم بأعمالهم السينمائية المنتظر عرضها خلال هذا الوقت المميز.

سينيما عيد الأضحى قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024

ستتعرفون الآن من خلال المقال على موعد عرض “ولاد رزق3” سينيما عيد الأضحى، قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك ومواعيد العرض 2024، ونعرض لكم الآن قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024 فيما يأتي:

ولاد رزق 3.

فيلمٌ جديد يجمع بين عدد كبير من نجوم الفن، حيث يشارك في بطولته كلٌ من أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وأسماء جلال. وليس هذا فقط، بل يتضمن الفيلم ظهور عدد من ضيوف الشرف، بما في ذلك كريم عبدالعزيز، والبطل العالمي للملاكمة تايسون فيوري. الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

اللعب مع العيال.

إلى جانب محمد إمام، يشارك في بطولة الفيلم كلٌ من أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف. تتمحور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي، مما يعزز من جاذبيته ومتعته للمشاهدين.

جوازه توكسيك.

من المقرر أن تقدم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “جوازة توكسيك” الفيلم في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى السينمائي. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته كل من ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، وفاروق قنديل.

أهل الكهف.

بعد سلسلة من التأجيلات الطويلة، قرر صانعو فيلم “أهل الكهف” عرضه في دور العرض السينمائية خلال صيف عام 2024. من المحتمل جدًا أن يكون ضمن قائمة أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي لنيل المزيد من الانتشار والنجاح، حيث يتوقع أن ينافس بقوة على صدارة إيرادات شباك التذاكر.

موعد عرض أفلام العيد

وبعد أن توصلنا معا إلى قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك، نتعرف الآن على موعد عرض فيلم ولاد رزق 3 وباقي قائمة الأفلام، حيث أنه من المقرر عرض الافلام تزامنا مع عيد الأضحى، والذي يطل علينا في يوم السادس عشر من يونيو القادم، ومن المتوقع صدور الأفلام منذ اليوم الأول للعيد.