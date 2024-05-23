“ظهرت مباشر”.. لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظات العراق الكرخ الثانية والرصافة الأولى

قامت كلاً من مديرية التربية في الرصافة الأولى والكرخ الثانية، بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بما يشمل جميع الطلبة والطالبات الذين قاموا بإمتحان هذه المرحلة الدراسية في العراق، إضافة إلى عمليات البحث تزداد في الوقت الحالي بشكل كبير حول لينك استخراج كشوفات نتائج السادس في محافظة الكرخ الثانية بعد أن تم الإعلان عنها بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول الكرخ الثانية

وأكدت مديرية التربية في الكرخ الثانية، أنه تم الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع الطلبة والطالبات المتقدمين لإمتحانات مرحلة السادس الابتدائي الدور الأول، بما يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، إضافة إلى أن وزارة التربية قامت بتخصيص لجان متخصصة في تصحيح كافة الامتحانات بشكل واضح ودقيق لكي يتحصل عليها جميع الطلبة.

كيفية الإستعلام عن نتيجة السادس

ويمكنك استخراج كشوف نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، وفقًا للخطوات التي جاءت على الأتي:-