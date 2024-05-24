تحديث واتساب بلس الجديد ⭐️⭐️⭐️⭐️ ( ميزات متميزة ) .. سابق الكل في معرفتها

تحديث واتساب بلس الجديد،من أكثر المواضيع التي حصلت على اهتمام الكثير من الأشخاص المهتمين بتطبيق واتساب، ويأتي ذلك بعد أن قامت شركة واتساب بتنزيل التحديث الاخير لها وإطلاق خواص جديده اكثر مواكبة للعصر الحالي، حيث يتم من خلال هذا التطبيق الإعلان عن الوظائف الشاغرة مع ابتكار طرق كثيرة فعالة أكثر ليتم التيسير على المستخدمين وللمزيد تابع معنا.

مميزات تحديث واتساب بلس الجديد

يعتبر تحديث واتساب بلس الجديد واحد من أهم التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية في عصرنا الحالي لما يحتويه من مميزات عديدة تساهم في عملية التطوير بشكل مستمر ومن أهم المميزات ما يلي:

قدرة المستخدم على رؤية الرسائل المحذوفه مع امكانية اعادة هذه الرسائل.

من الممكن اخفاء حاله المستخدم النشط لجميع جهات الاتصال.

التمكن من تفعيل مؤشر عدم القراءة للرسائل المرسله.

اضافة الكثير من الخلفيات والثيمات.

منح صلاحية التسجيل من خلال أكثر من جهاز

القدرة على تحميل الحالات الخاصة بجهات الاتصال.

يمكن تنشيط خاصية الارسال للملفات الكبيرة بحد اقصى 8 جيجا بايت.

من الممكن تخصيص نغمة الاشعارات لكل محادثة نغمة معينة.

تنزيل واتساب الرسمي

بالرغم من معرفة مميزات تحديث واتساب بلس الجديد، إلا أنه يرغب الكثير من الأشخاص في تنزيل واتساب الرسمي على أجهزة الجوال الخاصة بهم لأنه أكثر أمانا، ويمكن التحميل عن طريق اتباع الخطوات التالية: