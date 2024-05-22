ساعات فقط على موعد إيداع رواتب شهر مايو 2024 “مستعد للزيادة الجديدة” بمناسبة عيد الأضحى

تبدأ المؤسسات الحكومية في دفع رواتب شهر مايو 2024 طبقاً للقواعد التي تحددها وزارة المالية، حيث يتم دفع رواتب شهر مايو لمدة 5 أيام في الشهر الحالي عبر ماكينات وأجهزة الصراف الآلي المختلفة بداية من الخميس 23 مايو إلى يوم الأربعاء 29 مايو، كما أنه يتم دفع المتأخرات خلال هذا الشهر أيضاً، حيث قرر المجلس الوطني طبقاً للتوجيهات زيادة قيمة الأجور في القطاع إلى 300 جنيه.

موعد إيداع رواتب شهر مايو 2024

يتطلع الكثير من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى معرفة مواعيد صرف الرواتب في مايو 2024 ، خاصة بعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعمل كجزء من حلقة الحماية الاجتماعية وتحسين الدعم الاجتماعي لكافة العاملين في البلاد .حيث تمت الموافقة على هذه الزيادة الجديدة وتفعيلها اعتبارا من شهر مارس 2024 لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية

أماكن صرف رواتب مايو 2024

أعلنت وزارة المالية عن مجموعة كبيرة من المواقع التي تعمل على صرف المرتبات لهذا الشهر، حيث لوحظ تكدس الموظفين بالهيئات الإدارية حول أجهزة الصراف الآلي، يمكنك الاطلاع على هذه الأماكن من خلال النقاط المذكورة التالية: