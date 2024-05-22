portsaid رسمياًُ “بنسبة نجاح ٨٥.١%” إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد، بنسبة نجاح 85.1% لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد، اعتمد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 بنسبة نجاح كبيرة، جاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من انتهاء الامتحانات أمام اللجان، ليبث الأمل والفرحة في قلوب الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون النتائج بفارغ الصبر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024

شهد هذا العام نسبة نجاح مرتفعة في محافظة بورسعيد، وأكد المحافظ أن هذه النسبة العالية تعكس الجهود المبذولة من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، إضافة إلى الدعم المستمر من قبل الجهات المعنية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، تساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس

من المتوقع أن يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية لبورسعيد، بحيث تتاح للطلاب وأولياء الأمور فرصة الاطلاع عليها بسهولة من خلال كشوفات بالأسماء، ستكون النتائج متاحة عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إليها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو مراكز النتائج، عبر رابط مباشر للملفات أسفل المقال حال توفرها.

نتيجة الشهادة الإعدادية البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد

خضع 13,840 طالبا وطالبة لامتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد في نهاية الدور الثانى2024، هؤلاء الطلاب مسجلون في التعليم الرسمي بنوعيه العربي واللغات، بالإضافة إلى التعليم الخاص، وتم توزيعهم على 70 لجنة في مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، سيتم توفير رابط للاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024 الترم الثاني

تمت عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد بسلاسة وسرعة، بعد تجميع الدرجات وتجهيز الكشوفات، أصبحت النتائج متاحة صباحاً في المدارس، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد من خلال الخطوات التالية: