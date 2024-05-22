“أستعد للقبض يا معلم” .. جاري صرف مرتبات الموظفين شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

يهتم الكثير من الموظفين داخل جمهورية مصر العربية بمعرفة الموعد الذي سيتم فيه صرف قيمة الرواتب الخاصة بشهر مايو، وقد تداولت الكثير من الأخبار حول وجود زيادة على قيمة هذه الرواتب، وقد قامت وزارة المالية بالإعلان عن الموعد الذي سيتم خلاله صرف مرتبات الموظفين في شهر مايو عام 2024، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال موعد صرف الرواتب الخاص بشهر مايو بالإضافة إلى تفاصيل زيادة الرواتب لهذا الشهر.

موعد صرف مرتبات الموظفين شهر مايو 2024

تبعًا لما أعلنت عنه وزارة المالية فسوف يتم صرف قيمة الرواتب الخاصة بشهر مايو عام 2024 بدءً من يوم الخميس بتاريخ 23 من شهر مايو عام 2024، كما سيتم صرف المتأخرات في الأيام التالية ” 8- 9- 12″ وذلك في شهر مايو، ويتمثل جدول صرف المرتبات الخاص بشهر مايو فيما يلي:

الخميس بتاريخ 23 من مايو

الجمعة بتاريخ 24 من مايو

السبت بتاريخ 25 من مايو

الأحد بتاريخ 26 من مايو

الإثنين بتاريخ 27 من مايو

تفاصيل زيادة مرتبات شهر مايو 2024

تختلف زيادة المرتبات على حسب الدرجة الوظيفية، تبعًا لبيانات الوزارة، وهي كما يلي: