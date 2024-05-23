عاجل… نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ الأول والثاني العراق بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ الأول والثاني، حيث ظهرت أولى النتائج في الرصافة الأولى صباح الأمس، مما أثار انتباه طلاب الصف السادس وأولياء الأمور وبمرور الوقت بدأت نتائج المحافظات العراقية الأخرى في الظهور لتكون مسألة وقت فقط حتى تظهر كافة النتائج، هذا الوقت المنتظر يشكل جوا من التوتر والترقب بالنسبة للآلاف من الطلاب الذين يسعون للعثور على نتائج امتحاناتهم يقوم الطلاب بالبحث عن روابط نتائج السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 سواء كانت في الرصافة الأولى أو في مناطق أخرى باستخدام أرقام الامتحان بأسمائهم.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ الأول والثاني

تم اعتماد نتائج امتحان السادس الابتدائي الدور الأول في العراق لعام 2024 من قبل وزارة التربية العراقية وأكدت الوزارة أن جميع الطلاب يمكن الاستعلام عن هذه النتائج بسهولة من خلال موقعها الرسمي للتعليم.

يمكن للطلاب القيام بالاستعلام عن نتائجهم عن طريق إدخال الاسم ورقم الطالب الامتحاني في صفحة البحث المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وتأتي هذه الخطوات بغرض تسهيل العملية وتوفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء أمورهم.

للاطلاع على النتائج يجب على الطلاب القيام بزيارة موقع وزارة التربية العراقية ثم تحديد مديرية التربية التي يتبعون لها مثل مديرية التربية في الرصافة الأولى بعد ذلك، يقوم الطلاب بالنقر على رمز التنزيل المخصص للنتائج ومن ثم يقومون بتحميل ملف PDF الذي يحتوي على النتائج.

بعد تحميل الملف يمكن للطلاب البحث عن اسم مدرستهم ومعرفة درجاتهم بالكامل وتفاصيل أخرى ذات صلة بنتائجهم في امتحان السادس الابتدائي.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

الوزارة قامت أيضا بتوفير رابط مباشر في جوجل درايف لعرض نتائج امتحان السادس الابتدائي في العراق لعام 2024، مما يتيح للطلاب الوصول إلى كشوف النتائج بسهولة يمكن تحميل كشوف نتائج مديريات التربية والتعليم المختلفة في العراق مثل مديريات التربية في كربلاء، ميسان، واسط، البصرة، ديالي، الأنبار، الكرخ، الرصافة، دهوك، القادسية، وصلاح الدين، وغيرها الكثير من خلال اتباع الخطوات التالية على موقع نتائجنا:

انتقل مباشرة إلى موقع نتائجنا. حدد المديرية التي تنتمي إليها. انقر على أيقونة المشاهدة. اختر تحميل النتيجة. قم بتحديد بياناتك الشخصية واطلع على جميع درجات المواد بالتفصيل.

هذه الخطوات تساعد الطلاب على الوصول بسهولة إلى نتائجهم ومعرفة أدائهم بشكل شامل في امتحان السادس الابتدائي في العراق.