“صدرت الآن في الكرخ الأولى والثانية” نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2024 

تم الاعلان عن الرابط الذي يمكن أولياء الأمور والطلاب من الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2024 الدور الأول بالعراق في جميع المحافظات العراقية حيث انه سوف يتم رفع الدرجات في جميع المواد من خلال موقع نتائجنا المعتمد من الوزارة وتم التأكيد من قبل مصادر مسؤولة في وزارة التربيه العراقيه أنه بعد أن تم رسميًا الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي مباشرة تم البدء في عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية وأن النتيجة سوف تكون متاحة عبر الموقع في الساعات القليلة القادمة ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على المزيد عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2024.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2024

قامت وزارة التربية العراقية في السابق بالتأكيد ان سوف يتم اعلان نتائج السادس الابتدائي من خلال موقع نتائجنا بالإضافة الى ان متحدث وزارة التربية والتعليم كريم السيد مبارك في نجاح الامتحانات الابتدائية الو وقال إنها جرت بانسيابية عالية جدا وبشكل جيد وتم الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية سوف تكون للمديريات فقط وأن جميع المديريات التعليمية لها الحق في إكمال نتائجها وتحديد موعد ظهورها ويمكنكم ايضا الدخول عبر موقع نتائجنا عن طريق النقر على هذا الرابط.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق

يتساءل الناس عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في المحافظات العراقية لذلك تم الاعلان من قبل المصادر في وزارة التربية والتعليم في العراق انه سوف يتم رفع النتائج بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح التي يتم العمل عليها في ذلك الوقت ولم يتم إعلان النتيجة حتى الان في المحافظات العراقية.