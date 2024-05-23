شو صار عند الدكتور يالولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات واستمتع بأقوى اغاني الاطفال 

قناة وناسة للأطفال هي واحدة من القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي و تعليمي مميز للأطفال وتشمل برامجها مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تناسب الفئات العمرية الصغيرة لضمان استقبال القناة بجودة عالية على أجهزة الاستقبال يجب ضبط الترددات الخاصة بها على الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات والعرب سات.
تردد قناة وناسة للأطفال 2024
على النايل سات
- التردد: 11470
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
على العرب سات
- التردد: 11270
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال
- استخدم جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال (الرسيفر) للدخول إلى قائمة الإعدادات أو التركيب.
- حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات وعرب سات) الذي ترغب في استقبال القناة عليه.
- اختر خيار إضافة تردد جديد وأدخل معلومات التردد المطلوبة (التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ).
- بعد إدخال الترددات الصحيحة قم ببدء عملية البحث عن القنوات وتأكد من حفظ التغييرات بعد انتهاء عملية البحث.
- بعد انتهاء البحث يجب أن تجد قناة وناسة للأطفال ضمن قائمة القنوات المتاحة ولكن تأكد من أن الإشارة قوية وصورة القناة واضحة.
مميزات قناة وناسة للأطفال
- قناة وناسة تميزت بتقديمها لمحتوى فريد يختلف عن باقي القنوات المخصصة للأطفال مما يجعلها وجهة مفضلة للصغار.
- تعد الكليبات الغنائية التي تجمع بين الموسيقى والرسوم المتحركة من أهم عناصر الجذب للأطفال حيث يتم إنتاجها بأسلوب يجذب انتباه الأطفال ويحببهم في المتابعة.
- تسعى القناة إلى تقديم برامج وأفلام كرتونية تحمل رسائل تربوية وأخلاقية تحث الأطفال على اتباع السلوكيات الصحيحة وتعليمهم القيم والمبادئ الهامة.
- من أبرز مميزات قناة وناسة أنها تبث برامجها على مدار الساعة دون توقف مما يتيح للأطفال مشاهدة برامجهم المفضلة في أي وقت ومن دون أي تكلفة إضافية.
- تعتمد القناة على أحدث التقنيات في البث لضمان عرض المحتوى بأفضل جودة ممكنة سواء من حيث الصورة أو الصوت مما يعزز من تجربة المشاهدة للأطفال.