شو صار عند الدكتور يالولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات واستمتع بأقوى اغاني الاطفال 

قناة وناسة للأطفال هي واحدة من القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي و تعليمي مميز للأطفال وتشمل برامجها مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تناسب الفئات العمرية الصغيرة لضمان استقبال القناة بجودة عالية على أجهزة الاستقبال يجب ضبط الترددات الخاصة بها على الأقمار الصناعية المختلفة مثل النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

على النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على العرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال

استخدم جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال (الرسيفر) للدخول إلى قائمة الإعدادات أو التركيب.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات وعرب سات) الذي ترغب في استقبال القناة عليه.

اختر خيار إضافة تردد جديد وأدخل معلومات التردد المطلوبة (التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ).

بعد إدخال الترددات الصحيحة قم ببدء عملية البحث عن القنوات وتأكد من حفظ التغييرات بعد انتهاء عملية البحث.

بعد انتهاء البحث يجب أن تجد قناة وناسة للأطفال ضمن قائمة القنوات المتاحة ولكن تأكد من أن الإشارة قوية وصورة القناة واضحة.

مميزات قناة وناسة للأطفال