“استخرج نتيجتك دلوقتي” رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي تمهيدي بالعراق 2024 الدور الأول

نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024 تم الإعلان عنها بشكل رسمي في بعض المحافظات العراقية ومنها الرصافة الأولى والثانية وغيرها من المحافظات، حيث مازالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة قائمة في المحافظات المختلفة والتي بمجرد الانتهاء منها، ومن المقرر أن تعلن النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا التابع للوزارة، وقد فعلت الوزارة الرابط ليمون من السهل جداً الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من البيت دون الحاجة للنزول للمدارس، وسوف نسرد لكم الآن تفاصيل هذا الأمر فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي تمهيدي 2024

يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي تمهيدي الدور الأول على أحر من الجمر، وتحديداً بعد إعلان النتائج في محافظة الرصافة الأولى والثانية، كما أعلنت وزارة التربية العراقية إعلان النتائج في محافظة الكرخ الأولى والثانية غداً الخميس الموافق 23 مايو 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول

يمكن استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق للدور الأول بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الذهاب إلي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

إدخال رمز التحقق المرئي أمامكم.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي والسنة الدراسية.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم.

الضغط على كلمة بحث.

ستظهر النتيجة بشكل تفصيلي أمامكم.

نتائج الصف السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا

موقع نتائجنا هو تابع لوزارة التربية العراقية ويمكن استخرج نتائج السادس الابتدائي تمهيدي بالعرق من خلاله، وهذا من خلال الخطوات التالية: