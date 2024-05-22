“صدرت حالًا” .. نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني الكرخ الأولى والثانية 2024

يبحث جميع طلاب السادس الابتدائي في العراق في جميع المحافظات عن راب نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني الكرخ الأولى والثانية 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الرسمي عن نهاية عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية ، ومن المتوقع ان يتم رقع نتائج الطلاب رسميًا في العديد من المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة ، ويمكن الحصول علي النتيجة رسميًا بكل سهولة من خلال موقع نتائجنا الرسمي الخاص بظهور نتائج جميع السنوات الدراسية في العراق.

نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني الكرخ الأولى والثانية 2024

خلال الساعات القليلة القادمة تظهر نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني الكرخ الأولى والثانية 2024 حيث تم نشر نتائج المرحلة الابتدائية في الرصافة الأولي خلال الساعات الماضية ، وتبدأ جميع المحافظات الاخري بالاستعلاء لظهور النتائج والتي يمكن الاستعلام عنها عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا من هنا.

ثم قم بالضغط علي نتيجة الصف السادس الابتدائي.

ثم قم باختيار محافظة الكرخ الأولى والثانية.

ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب”.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر نتيجة الطالب خلال دقائق.

موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي 2024

يواجه الكثير من طلاب السادس الابتدائي وأولياء أمورهم صعوبة في الحصول علي نتائج السادس الابتدائي ، والتي من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع نتائجنا الرسمي الخاص بظهور نتائج جميع السنوات الدراسية في العراق بصور رسمية ، كما يستطيع الطلاب الذهاب للمدرسة التابع لها الطالب والحصول على النتائج بشكل رسمي.