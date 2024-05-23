تم الرفع ✅”الكرخ الأولى والثانية”|..رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 بالعراق موقع نتائجنا pdf+موقع نتيجة نت//رابط موقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 بالعراق بحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لطلاب الصف السادس الابتدائي الخاصة بالامتحانات الدور الأول 2024 بكافة المحافظات العراقية وذلك بعد انتهاء الوزارة من تصحيح الإجابات والتصحيح داخل الكنترولات بمختلف عن محافظات الأسبوع الماضي، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على رابط الاستعلام عن النتائج وكيفية استخراج النتيجة عبر موقع نتائجنا.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

يواصل الكثير من أولياء الأمور البحث عن الرابط المخصص لاستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2024 وذلك بعد إعلان الوزارة عن الانتهاء من عمليات التصحيح والتي كانت لجان الامتحانات مؤمنة بواسطة الشرطة العراقية، وقد أعلنت الوزارة عن إمكانية تحميل الطلاب نتائج السادس الابتدائي بمختلف المحافظات pdf بالمحافظات الآتية:

الرصافة.

بغداد.

البصرة

الكرخ.

زي القار.

الكرخ الثانية.

محافظة الكرخ الثالثة.

محافظة السليمانية.

واسط.

ارابيل.

كذلك محافظة دهوك.

وقد أوضحت الوزارة أن النتائج الخاصة للصف السادس الابتدائي يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر موقع نتائجنا أو من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية فور إعلانها من قبل الوزارة.

طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

ما زال التعليم العراقي يقوم بتصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول للعام الدراسي 2024 وبإمكان الطلاب استخراج النتيجة الخاصة بهم بعد إعلان الوزارة عن انتهاء أعمال الرصد والتصحيح والتدقيق للاجابات بمنتهى السهولة عبر اتباع الخطوات الآتية: