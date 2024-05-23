رطبي على أطفالك في الحر بطريقة عمل عصير الموز باللبن المنعش في الصيف والمغذي للأطفال والكبار

عصير الموز باللبن هو من العصائر المنعشة والغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويوفر هذا المشروب مزيجًا متوازنًا من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في بناء الجسم وتعزيز الصحة العامة، فالجمع بين الموز الكامل في الألياف والبروتين والكربوهيدرات، واللبن الغني بالكالسيوم والبروتين، ويجعل من عصير الموز باللبن خيارًا مثاليًا لتزويد الجسم بالطاقة والحيوية ويعتبر عصير الموز باللبن مشروبًا مثاليًا لفصل الصيف حيث يساهم في ترطيب الجسم وتنظيم درجة الحرارة وكما أنه خيار صحي وملائم لجميع الأعمار، من الأطفال إلى الكبار لما له من فوائد في بناء العظام وتعزيز الصحة العامة فهو ليس مجرد مشروب منعش، بل هو مصدر طاقة فعال لمن يحتاج إلى المزيد من النشاط والحيوية خلال اليوم.

مكونات عصير الموز باللبن

لتحضير كوب مغذي ومنعش من عصير الموز باللبن، تحتاج إلى:

المكونات

كيلو موز طازجة

سكر حسب الرغبة

3 أكواب حليب

3 ملاعق سكر

ربع كوب ثلج

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

عصير نصف ليمونة

طريقة تحضير عصير الموز باللبن

في الخلاط الكهربائي، ضع نصف كمية الموز المقطع إلى شرائح مع السكر، الحليب والفانيليا. اخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس. أضف ربع كوب ثلج إلى المزيج واخلطه مرة أخرى حتى يذوب الثلج تمامًا. أضف عصير نصف الليمونة إلى العصير لمنع تغير لونه. ثم شغل الخلاط مرة أخرى للحصول على قوام ناعم. في أكواب التقديم، ضع النصف الآخر من شرائح الموز ثم أسكب العصير فوقها. هذه الكمية تكفي لتحضير 5 أكواب من عصير الموز باللبن وللحفاظ على لون العصير الطبيعي لفترة أطول، يمكن إضافة ملعقة من ماء الورد.

طريقة عمل حلى بارد بالموز والكاسترد

المكونات:

2 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة كاسترد بودر

بسكويت سادة

سكر حسب الرغبة

شرائح موز

بسكويت سادة للتزيين

الخطوات: