عاجل” صرف 150.000.000 دينار”! مصرف الرافدين يُعلن خبر هام لجميع الموظفين والمتقاعدين

قام مصرف الرافدين في الأونة الأخيرة، بإطلاق الوجبة الجديدة من السلف التي تم التقديم إليها من قبل العديد من الموظفين والمتقاعدين داخل محافظات العراق، حتى أن هذا التمويل وصل الحد الأقصى فيه إلى 150 مليون دينار عراقي، مع توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها المواطنين في دولة العراق، ويمكن للعملاء الجدد التقديم إلى سلف جدد، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

إجراءات الحصول على سلف الرافدين

لكي تقوم بالحصول على سلف الرافدين في دولة العراق، يُرجى اتباع التفاصيل الأتيه:-

الدخول إلى تطبيق الرافدين والإطلاع على تفاصيل السلفة التي ترغب في الحصول عليها.

كذلك فإن الحد الأعلى للسلف تبلغ نحو 150 مليون دينار عراقي، بما تختلف الشرائح على أن تصل لـ 25 مليون لمدة تبلغ 5 سنوات.

بعد ذلك يمكنك ملء استمارة الحصول على القرض عبر موقع المصرف، مع إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول للحصول على السلفة.

تصل نسبة الاستقطاع إلى 2% من قيمة القرض.

مستندات الحصول على سلف الرافدين في العراق

وجاءت أبرز الوثائق المعنية بطلب الحصول على سلف الرافدين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-