مبروك النجاح.. استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024 الترم الثاني عبر موقع نتيجة نت برقم الجلوس

دقائق قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الترم الثاني 2024، حيث تم الإعلان عن ظهور النتيجة رسمياً اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 مساءً، حيث سيتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وسيتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة وسيقوم المحافظ بتهنئة الطلاب بنفسه، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد عن انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات بسرعة وبدقة عالية حتى تعلن النتيجة سريعاً أمام الطلاب، ولذلك نطلعكم عن الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024

يترقب الجميع من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي ببورسعيد الإعلان عن نتيجة اختباراتهم بفارغ الصبر، حيث يتم تعتمد النتيجة حالياً من قبل محافظ بورسعيد حتى تعلم النتيجة أمام الجميع عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد أو من خلال موقع نتيجة نت، وبذلك سيكون من السهل على الطلاب استخراج النتيجة من المنزل والاطمئنان على الدرجات التي حصل عليها في المواد المقررة عليهم ومعرفة المجموع الكلي الذي سيؤهله للدخول للمدارس الثانوية المختلفة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد عن تفعيل رابط رسمي خاص بنتيجة الشهادة الإعدادية، وهذا حتى يمكن للجميع الدخول والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بخطوات سهلة وبسيطة، ويتم الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التي تتمثل في التالي: