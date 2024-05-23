بعد الرصافة..تعرف على موعد نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار موقع نتائجنا ورابط وزارة التربية تليكرامه

نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار التي أعلنت بيان هام وهو قرب الانتهاء تصحيح إجابات الطلاب للصف السادس الابتدائي الدور الأول للفصل الدراسي 2024، كما أعلنت أن النتائج أصبحت في مرحلة التجهيز داخل المراكز المسؤولة بالفحص بمحافظة ذي قار، فمن المنتظر أن يتم الكشف عن النتائج في الأيام المقبلة ولهذا فقد ازدادت عمليات البحث بصورة متواصلة من قبل التلاميذ وأولياء الأمور للاستعلام عن النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي والتي سوف نتعرف عليها تفصيلا فيما يلي.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار

أعلنت تربية ذي قار أن تقريبا 62 ألف طالب وطالبة بالمحافظة قاموا بأداء الامتحانات النهائية الخاصة بالصف السادس الابتدائي وأشار مدير التربية لدى محافظة ذي قار بأنه في الوقت الحالي يتم التجهيز للامتحانات وهو وقت مبكر حتى يتم توفير كافة المستلزمات الفنية وكذلك اللوجستية داخل مقر الامتحان، كما تم التنويه أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع الأوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب في مختلف المواد الدراسية سوف يتم الإعلان عنها حتى يصبح بإمكان جميع الطلبة والطالبات معرفة مستواهم الدراسي في أداء الامتحانات الخاصة بالدور الأول للصف السادس الابتدائي 2024 وذلك عبر موقع نتائجنا الإلكتروني.

طريقة استخراج نتائج الطلاب الصف السادس الابتدائي محافظة ذي قار الدور الاول 2024

بإمكان أولياء الأمور وكذلك الطلاب الحصول على النتائج الخاصة للصف السادس الابتدائي 2024 بمنتهى السهولة محافظة ذي قار من خلال اتباع الآتي: