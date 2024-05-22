“16 ألف دينار” رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت وزارة العمل والتشغيل في الجزائر، رابط القيام بتجديد منحة البطالة أمام جميع الشباب الغير قادرين على إيجاد فرصة عمل مناسبة، بما تؤهلهم هذه المنحة في الحصول على الدعم المادي التي يتم توفيره من قبل وزارة الحكومة الجزائرية، لكي يحصل عليه أكبر عدد من الأشخاص أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، إضافة إلى أن هذه المنحة توفر لهم حياة كريمة وملائمة في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يُعاني منه العالم، وتبلغ هذه المنحة تقريبًا إلى 16 ألف دينار جزائري.

ما هي شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر؟

جاءت أبرز شروط القيام بتجديد منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، لكي يتم الموافقة على حصولك على الدعم الملائم، كما يلي:-

أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 40 عامًا.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية أو سجلات تُجارية بأسم المتقدم.

كذلك يجب أن يكون جزائري الجنسية ومقيم في دولة الجزائر.

إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.

خطوات تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم تجديد منحة البطالة أمام جميع المواطنين الأكثر احتياجًا للدعم المادي، وفقًا لما يلي:-