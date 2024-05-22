ظهرررت “نسبة النجاح 85.1%” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني | | اسماء العشر الاوائل الشهادة الاعدادية بورسعيد 2024

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد لنهاية العام الدراسي 2023-2024، وخلال الدقائق القليلة القادمة سيمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 لجميع الطلاب بالرقم الجلوس الخاص بالطالب، وتُعد تلك المحافظة هي أول من أعلنت عن النتائج فكان الطلاب قد انتهوا من أداء امتحاناتهم منذ يومين فقط وبدأت عمليات التصحيح فوراً والتي تتم بشكل إلكتروني.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024

منذ لحظات قليلة جداً اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 الترم الثاني رسمياً، وشهدت النتيجة نسبة نجاح عالية حيث بلغت 85.1% على مستوى جميع المدارس بالمحافظة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة المحافظة الإلكتروني أو موقع نتيجة نت حيث يتم نشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

اسماء العشر الاوائل الشهادة الاعدادية بورسعيد 2024

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 تم الإعلان عن اسماء العشر الاوائل على المحافظة من مختلف الإدارات التعليمية وتم تكريمهم، وجاءت أسماءهم على النحو الآتي:-