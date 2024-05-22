ادخل الآن .. حدث تردد قناة قناة وناسة Wanasah لمتابعة أجدد باقات الأغاني لولو الشطورة

قناة وناسة كأحد أبرز الخيارات الآمنة والمفضلة لدى أولياء الأمور في الوطن العربي، فبفضل تنوع برامجها التعليمية والترفيهية إلى جانب الحرص على التوافق مع القيم والتقاليد العربية، استطاعت هذه القناة أن تكسب ثقة الكثير من الأسر، ونظرًا للأهمية المتزايدة لقناة وناسة في حياة الأطفال العرب، أصبح البحث عن تردد القناة الجديد من الأمور التي تشغل بال الكثير من المهتمين لذا، سيتناول هذا المقال آخر التطورات المتعلقة بتردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة هي إحدى القنوات الفضائية الرائجة في الوطن العربي، والتي تقدم محتوى متنوعًا من الأغاني والفقرات المفيدة للجمهور في عام 2024، لا تزال قناة وناسة تستمر في تقديم برامجها المميزة للمشاهدين، للتمكن من متابعة قناة وناسة الجديد في 2024، يمكن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على أحد التردداتين التاليين:

على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي (V)

معامل تصويب الخطأ: 4/3

على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4

الجودة: HD

ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة قناة وناسة والاطلاع على أحدث ما تقدمه من محتوى متنوع وشيق، بما في ذلك متابعة شخصية لولو المحببة لدى الأطفال.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة HD

اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر. اختر “التثبيت” أو “الترددات” أو “Installation” من القائمة، أو اختر أي خيار آخر مشابه مثل “إدارة القنوات” أو “الضبط الهوائي”، وذلك حسب نوع جهاز الاستقبال واللغة المبرمج عليها. في القائمة، اختر خيار “إضافة ترددات جديدة”. حدد نوع القمر الصناعي الذي تريد ضبط التردد عليه، سواء كان النايل سات أو العرب سات. أدخل التردد الخاص بقناة وناسة HD اضغط على خيار “بحث” أو “Scan” لبدء المسح التلقائي والعثور على القناة. انتظر حتى يتم العثور على قناة وناسة HD وحفظها تلقائيًا.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من مشاهدة قناة وناسة HD على جهاز الاستقبال الخاص بك وتمتع بمتابعة محتواها المتنوع والشيق.