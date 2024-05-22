وزارة التربية تُعلـن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع ناجح “الكرخ + البصرة + بغداد + كربلاء ” بالــرقم pdf

مروان بدر تاريخ النشر
وزارة التربية تُعلـن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع ناجح “الكرخ + البصرة + بغداد + كربلاء ” بالــرقم pdf
وزارة التربية تُعلـن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع ناجح "الكرخ + البصرة + بغداد + كربلاء " بالــرقم pdf

يترقب عدد من الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي، حيث أعلن المكتب الاعلامي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة السادس الابتدائي في مختلف المحافظات العراقية حتى نهاية الاسبوع القادم، كما أكد المكتب على أن الوزارة تتابع بشكل دائم سير أعمال التصحيح والمراجعات الخاصة بامتحانات الصف السادس الابتدائي تمهيدا لاعلان النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي

وسط تساؤلات كثيرة وبحث مستمر عن نتائج السادس الابتدائي من قبل الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المرحلة، جاءت تصريحات المكتب الاعلامي لوزارة التربية والذي جاء مطمئنا، لكثير من الطلاب واهاليهم، وقد أشار المكتب في تصريحاته إلى التالي:

  • أكد المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم العراقية على أن نتيجة الصف السادس الابتدائي تم الاعلان عنها في بعض المحافظات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن باقي المحافظات حتى نهاية الأسبوع القادم.
  • كما شددت الوزارة في بيانها لأن عمليات التصحيح والمراجعة الخاصة باوراق الطلاب تجري على أكمل وجهة.
  • حيث أكدت الوزارة على أنه في عملية التصحيح والمراجعة يتم مراعاة الطالب ووضع مصلحته في المقام الأول.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

تقوم وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بعرض نتيجة الطلاب في الصف السادس الابتدائي على موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا، حيث يمكن الاستعلام عنها على موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • أول خطوة هي الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.
  • في الخطوة الثانية يتم اختيار المرحلة التعليمية الابتدائية.
  • في الخطوة الثالثة يتم تحديد نتيجة الفصل الدراسي الثاني.
  • الخطوة الرابعة تحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي.
  • الخطوة الخامسة عليك القيام بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاصة به.
  • الخطوة السادسة تأكد من صحة البيانات.
  • عليك الضغط على كلمة الاستعلام.
  • في الخطوة الأخيرة تظهر النتيجة على الشاشة أمامك.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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