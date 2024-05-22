بالزيادة الجديدة.. صرف رواتب المتقاعدين في الأردن 2024 ورابط الإستعلام عن الراتب

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأردن، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين داخل محافظات الأردن، إضافة إلى أن صرف هذا الشهر يأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها مؤخرًا، ليحصل عليها جميع المشتركين في دولة الأردن، ويمكنك التعرف على الموعد الرسمي للصرف، واتباع طريقة الإستعلام عن الراتب بالزيادة الجديدة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 الأردن

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يوافق غدًا الخميس 23 مايو 2024 وذلك بزيادة مقدارها 4.80 دينار أردني، فضلاً عن أن ذلك يكون تحت إشراف وزارة المالية، ويمكن لجميع المشتركين الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية من مختلف المنافذ المؤهلة للصرف، إضافة إلى أن المؤسسة حريصة على إيصال المستحقات لكافة المشتركين في المؤسسة، خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الأردن

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الأردن، وفقًا للأتي:-