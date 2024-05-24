المخافظات كلش|..نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا pdf كشوفات الناجحين 👇 عموم مديريات التعليم وزارة التربية

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا pdf يتيح لأي من الطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر الدخول إلى الموقع، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن صدور النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي pdf لدى مديرية التربية في محافظة الرصافة الأولى وأصبح بإمكان الطلاب الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط مباشر عبر موقع نتائجنا والتي يتيح نتائج الصف السادس الابتدائي في مديريات التربية لدى محافظات الرصافة والكرخ وصلاح الدين والأنبار والقادسية ودهوك والبصرة وميسان وواسط وكربلاء وكذلك كركوك وكافة مديريات التربية العراقية.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا pdf

يمكن لطلاب السادس الابتدائي أو أولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا حيث تقوم وزارة التربية العراقية بعرض نتائج الطلاب من خلاله لمختلف المحافظات الأسبوع القادم، فقد أعلنت الوزارة عن ظهور النتائج للدور الأول 2024 بمختلف المحافظات بعد إعلان الوزارة انتهائها من أعمال تصحيح وكذلك ورصد الدرجات، ومن المقرر أن تصدر الوزارة النتائج الخاصة لطلاب في ملف pdf ويتم الإعلان عنها من خلال جوجل درايف وقد أشارت الوزارة أيضًا أن درجات الطلاب سوف تتوفر بالمدارس أو من خلال الموقع الإلكتروني لمديريات التربية، حيث بإمكان الطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال ادخال اسم الطالب وكذلك الرقم الامتحاني الخاص به.

طريقة استخراج نتائج الصف السادس ابتدائي

بمنتهى السهولة يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني واتباع الخطوات الآتية لاستخراج النتائج: