لينك نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد 2024 عبر نتيجة نت

سوف تُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد 2024، حيث ان هناك الكثير من أولياء الأمور والطلاب في انتظار لمعرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني. وقد أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الاستعلام عن النتائج متاح للجميع باستخدام رقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات المصرية. التفاصيل الكاملة متاحة في هذا المقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد 2024

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد انه من المقرر ان يتم اعلان نتيجة للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 برقم الجلوس مساء اليوم الأربعاء 22 مايو عند الساعة التاسعة، وذلك بعد ان يتم اعتمادها الرسمي من قبل محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان.

رابط اعلان نتائج الاعدادية بورسعيد

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد عبر نتيجة نت

اختر من القائمة الرئيسية قسم “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على خيار “نتائج الامتحانات”.

اختر “المرحلة الإعدادية”.

اختيار الصف الثاني الإعدادي.

أدخل رقم جلوس الطالب.

أدخل اسم الطالب بالكامل، ثم اضغط على أيقونة “ظهور النتيجة”.

بمجرد اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من رؤية نتيجة الطالب شاملة المجموع الكلي والدرجات في جميع المواد. إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، يمكنك متابعة الأخبار والمستجدات عبر قنوات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

يتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني جاء كما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي: