ظهرت الآن.. نتيجة السادس الابتدائي الرصافة الاولى 2024 بالرقم الامتحاني mlazemna

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 في منطقة الرصافة الأولى، وهذه النتائج التي أصبحت متاحة الآن لجميع الطلاب وأولياء الأمور في المدارس العراقية، وتشير إلى ارتفاع نسب النجاح مقارنةً بالعام الماضي وهذا الإنجاز يأتي كثمرة للجهود المبذولة من قبل الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية على مختلف الأصعدة فقد أطلقت الوزارة في بداية العام الجاري مبادرات وخطط طموحة تهدف إلى رفع مستوى التعليم وتحسين البيئة التعليمية في جميع أنحاء البلاد ومن خلال هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل نتائج الصف السادس الابتدائي في الرصافة الأولى للعام الدراسي 2023-2024

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في الرصافة الأولى بالعراق

بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 في منطقة الرصافة الأولى، أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن هذه النتائج بسهولة وقد أكد وزير التعليم العراقي أنه تم الانتهاء من رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت أو موقع “نتائجنا”.

اختيار قسم “نتائج الطلاب”.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني للطالب في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

وبهذه الخطوات البسيطة، ستظهر نتيجة الطالب على الفور. ويمكن لولي الأمر طباعة النتيجة مباشرة.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم في العراق بياناً رسمياً بخصوص نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2024 وفقاً للبيان، فقد تم الإعلان عن النتائج في بعض المحافظات، مع التأكيد على أن الوزارة تعمل حالياً على إعلان النتائج في باقي المحافظات في أقرب وقت ممكن و الوزارة أشادت بأداء الطلاب في هذه الامتحانات، حيث جاءت نسبة النجاح مرتفعة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة وكما أكدت على تفعيل الروابط الإلكترونية الخاصة بالوزارة وموقع “نتائجنا” لتمكين الطلاب من سهولة استخراج درجاتهم.