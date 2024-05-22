هنا الجديد من غير لف ولا دوران.. تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024.. نزلها واستمتع بأهم المباريات

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية من أهم القنوات الرياضية التي تقوم ببث وإذاعة جميع الاحداث الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الدولي حيث أنها تقدم العديد من الأحداث الرياضية المهمة كما تقوم بعرض مجموعة من البرامج لأكبر المحللين والنقاد الرياضيين، واليوم سوف نتعرف معا على تردد القناة الرابعة الرياضية وذلك على جميع الأقمار الصناعية وكيفية ضبط القناة على الرسيفر في السطور القادمة فتابعونا.
تردد قناة الرابعة العراقية الجديد
تألقت القناة الرابعة العراقية الجديدة وذلك بعد بثها لبطولة كأس آسيا التي ينظمها اتحاد الكرة الآسيوي وتضم الفرق المنتمية الى قارة آسيا، حيث تبث جميع مباريات المنتخب العراقي الذي خرج من تصفيات كأس آسيا الذي يلتقي فيه كل من منتخبي قطر والأردن، لذا يبحث الكثير من محبي الرياضة عن تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية وهي تأتي على النحو التالي:
تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات
حتى تتمكن من تنزيل قناة الرابعة العراقيه سيكون ذلك عبر الإحداثيات التالية:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11334
|الاستقطاب
|H
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5.
|الجودة
|HD
تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي عرب سات
يتم بث قناة الرابعه العراقية على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11747
|الاستقطاب
|أفقي.
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6.
|معدل الترميز
|27500
|الجودة
|HD
كيفية ضبط القناة الرابعة الرياضية العراقية علي الريسيفر
بخطوات بسيطة يمكن من خلالها ضبط القناة الرابعة الرياضية العراقية على الريسيفر وهذه الخطوات كالتالي:
- القيام بالضغط على زر موافق في الريموت كنترول.
- ومن ثم ستقوم بفتح القائمة ومنها تختار الإعدادات.
- انقر على خانة إعدادات التردد.
- ومن ثم اختيار أيقونة إضافة جديد.
- الضغط بعد ذلك على التثبيت اليدوي.
- يتم إدخال الإحداثيات الخاصه بالقناه من حيث التردد، والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط على بحث حتى يتم البحث عن القناه بمجرد ظهورها يتم الضغط على تثبيت وحفظ حتى يتم حفظ القناة على الشاشة.