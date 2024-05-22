هنا الجديد من غير لف ولا دوران.. تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024.. نزلها واستمتع بأهم المباريات

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية من أهم القنوات الرياضية التي تقوم ببث وإذاعة جميع الاحداث الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الدولي حيث أنها تقدم العديد من الأحداث الرياضية المهمة كما تقوم بعرض مجموعة من البرامج لأكبر المحللين والنقاد الرياضيين، واليوم سوف نتعرف معا على تردد القناة الرابعة الرياضية وذلك على جميع الأقمار الصناعية وكيفية ضبط القناة على الرسيفر في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة الرابعة العراقية الجديد

تألقت القناة الرابعة العراقية الجديدة وذلك بعد بثها لبطولة كأس آسيا التي ينظمها اتحاد الكرة الآسيوي وتضم الفرق المنتمية الى قارة آسيا، حيث تبث جميع مباريات المنتخب العراقي الذي خرج من تصفيات كأس آسيا الذي يلتقي فيه كل من منتخبي قطر والأردن، لذا يبحث الكثير من محبي الرياضة عن تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية وهي تأتي على النحو التالي:

تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات

حتى تتمكن من تنزيل قناة الرابعة العراقيه سيكون ذلك عبر الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11334 الاستقطاب H معامل تصحيح الخطأ 6/5. الجودة HD

تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي عرب سات

يتم بث قناة الرابعه العراقية على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11747 الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500 الجودة HD

كيفية ضبط القناة الرابعة الرياضية العراقية علي الريسيفر

بخطوات بسيطة يمكن من خلالها ضبط القناة الرابعة الرياضية العراقية على الريسيفر وهذه الخطوات كالتالي: