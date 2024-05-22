يلا وزعو الشربات… الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد الان.. مليون مبروك لكل الطلاب

سوف تعلن قريبا نتائج شهادة المرحلة الإعدادية لعام 2024 بمحافظة بورسعيد باستخدام أرقام الجلوس، انتهت اليوم كافة امتحانات هذه المرحلة بشكل رسمي في بورسعيد، حيث يتوقع أن تكون النتائج متاحة خلال ساعات، ووفقا لما تم نشره على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عبر منصة فيسبوك، فقد تقرر رسميا اعتماد نتائج امتحانات الإعدادية لعام 2024 باستخدام أرقام الجلوس اليوم الأربعاء، الموافق 22 مايو 2024، من قبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، هذا الاعتماد يأتي بعد انتهاء كافة العمليات التصحيحية والمراجعات اللازمة لضمان دقة النتائج، ومن المقرر أن تعلن النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها باستخدام أرقام الجلوس الخاصة بهم، يأتي هذا الإعلان بعد جهود مكثفة من اللجان المشرفة على الامتحانات، لضمان سير العملية بسلاسة وتوفير كافة السبل اللازمة للطلاب للحصول على نتائجهم بسهولة ويسر.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في بورسعيد

ومن المهتمين بمتابعة نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة بورسعيد يمكنهم ترقب الإعلان عن الرابط المخصص على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع فيسبوك، يمكن الوصول إلى الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد والاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال النقر على هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

سوف تصدر نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في باقي محافظات مصر خلال الأيام القليلة المقبلة تباعا، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح وتجميع الدرجات في مراكز تصحيح الشهادة الإعدادية.