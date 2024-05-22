“ظهرت حالًا” رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تتطلع الأسر المصرية بشغف كبير إلى موعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024، والتي ستشهد إقبالاً متزايداً من الطلاب والطالبات على الاستعلام عنها، فقد أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات مصر عن استعدادها لنشر هذه النتائج خلال الأيام القادمة، في خطوة تجسد الجهود المبذولة لتوفير كافة التيسيرات الممكنة أمام الطلبة والطالبات،

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد للعام الدراسي 2023-2024، تتطلع الأسر المصرية بشغف كبير إلى هذه اللحظة المرتقبة. وتتميز محافظة بورسعيد بسرعة الإعلان عن هذه النتائج مقارنة بالمحافظات الأخرى للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد للفصل الدراسي الثاني، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الانتقال مباشرة إلى موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد.

أو الولوج إلى موقع “نتيجة نت” على الإنترنت.

النقر على أيقونة “نتائج الصف الثالث الإعدادي”.

اختيار نتيجة الترم الثاني وتحديد العام الدراسي.

كتابة اسم الطالب كامل، بالإضافة إلى رقم الجلوس.

النقر على “عرض النتيجة” والانتظار لبضع لحظات حتى تظهر النتيجة.

وبهذه الخطوات البسيطة، سيتمكن الطلاب والطالبات في محافظة بورسعيد من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر، مما يسهم في تقليل القلق والتوتر المصاحب لهذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد للعام الدراسي 2023-2024

بفارغ الصبر ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024. وقد أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن النتيجة سوف تظهر اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء وهذا الإعلان يأتي بعد أن أنهت مديرية التربية والتعليم في المحافظة جميع أعمال التصحيح مساء أمس الثلاثاء 21 مايو 2024 وسيتم اعتماد النتائج من قبل السيد المحافظ مساء اليوم قبل رفعها على الموقع الإلكتروني المخصص