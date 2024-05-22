الحق فرصتك في الأكواد الجديدة.. أكواد ببجي موبايل تحديث مايو 2024 PUBG Mobile خاص بسيرفر الشرق الأوسط

البعض لا يعلم ما هي اكواد ببجي؟ وسبب مطالبة الكثير من اللاعبين بامتلاك تلك الأكواد، حيث تعد عبارة عن رموز أو حروف متوفرة عبر موقع ببجي الرسمي، يتم تقديم تلك الأكواد إلى اللاعبين، حيث تساعدهم على امتلاك سكنات وأسلحة وملابس من الصعب الوصول إليها وامتلاكها في لعبة ببجي إلا من خلال تلك الأكواد، وتلك الموارد التي تم الحصول عليها تساعد اللاعب في تحقيق الفوز داخل أكثر المباريات صعوبة مع تحقيق الإنجازات الكثيرة.

أكواد شدات ببجي غير مستعملة

تعد أكواد ببجي هي أكثر ما يشغل ذهن جميع اللاعبين من حول العالم، وذلك لأهمية الأكواد الكبيرة، حيث من خلالها يمكن فعل المستحيل وتحقيق الإنجازات التي يصعب على الجميع تحقيقها، ويمكن معرفة الفرق بين اللاعب الذي يمتلك أكواد ببجي وبين اللاعب الذي لا يعلم أهميتها، حيث يلاحظ فرق في المستوى والأداء بالموارد التي يمتلكها كل لاعب، لذا تعد من أهم أكواد ببجي المعلنة في الفترة الأخيرة هي كالآتي:

TIFZBHZKAA.

WQIDBZ7OF.

BIFOZBZE6Q.

BMTDZBZPRD.

R89FPLM9S.

KARZBZYTR.

خطوات شحن شدات ببجي

شدات ببجي هي أيضا من ضمن الأشياء التي يرغب لاعبي ببجي بالحصول عليها، حيث تمتلك أهمية كبيرة لأنها توفر موارد إلى اللاعبين بشكل دوري ومستمر، ويسهل والعثور على تلك الشداد يلزم فقط معرفة الخطوات التي تساعد في ذلك، وهي كالآتي: