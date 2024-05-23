الحالات بقت أكتر..أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء في القانون 2024+سعر متر التصالح عل المخالفات كام؟

مع ظهور قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2019 أصبح هناك بعض أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء التي أثارت الجدل بين أصحاب العقارات والشقق داخل العقارات المتنوعة ويكمن الخلاف هنا إلى عدم الوضوح حول الجهة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات القانون الجديد للتسوية وأصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرف معين أم أنه كان خطأ يجب أن يكون قد تم التعرف عليه من البداية.

أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء

بمجرد أن بدأ البعض في الخضوع لقواعد قانون التسوية في عام 2019 ظهرت عدة ثغرات تتعلق بأنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من المستندات ورسوم تقرير السلامة بالإضافة إلى استثناء المخالفات التي تتعلق بقانون البناء الموحد.

لذا تم إجراء بعض التعديلات التي سهلت القرارات، وخفضت الرسوم وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد في قانون التسوية في مخالفات البناء.

ما هي المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة؟

تضمنت التعديلات الجديدة على قانون التصالح العديد من المميزات البارزة، والتي تهدف إلى تحسين النظام وزيادة الفعالية، أبرز هذه المزايا تشمل:

تمديد فترة العمل بالقانون: تم زيادة مدة تطبيق القانون لمنح جميع الأطراف المعنية الفرصة الكافية للاستفادة القصوى من أحكامه.

تقليل قيمة المخالفات: تم اعتماد إجراءات وآليات تقييم جديدة تهدف إلى عدم المبالغة في تحديد قيمة المخالفات، مما يضمن تطبيق العقوبات بشكل عادل ومناسب.

تسليم الطلبات للإدارة المختصة: يتم الآن تسليم جميع الطلبات للإدارة، مع منح اللجان المختصة وحدها سلطة الفصل في هذه الطلبات، لضمان الشفافية والدقة في اتخاذ القرارات.

مراعاة طبيعة المنطقة والقيمة السوقية: يتم التعامل مع الخدمات وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقدم فيها، وقيمتها السوقية، ونوعيتها، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وضمان العدل في تطبيق الشروط والضوابط.

ما هو قانون التسوية في مخالفات البناء وما هو الهدف منه؟

هو القانون رقم 17 الذي تم طرحه في عام 2019 وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لعام 2020.

القانون يهدف إلى معالجة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.

سعر متر المدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024

في قانون التصالح الجديد لعام 2024، تم تحديد سعر المتر الواحد ليتراوح بين 50 جنيهًا و5000 جنيه، وفقًا للمنطقة ومستوى العمران وتوافر الخدمات هذا التفاوت يعكس الفروقات الكبيرة بين المناطق الريفية والمناطق الراقية.

ومن أبرز ملامح وأنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء:

نسبة سداد جدية التصالح: تتطلب اللائحة الجديدة سداد نسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح كدفعة أولى، مما يسهل على المواطنين البدء في إجراءات التصالح.

تحديد الأسعار بناءً على المنطقة: تم تحديد الأسعار من قبل اللجنة المختصة في البرلمان، بحيث يتم تقدير سعر المتر وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى التطور العمراني وتوافر الخدمات

بينما باقي المساحات فهي كالتالي ضمن أنواع جديدة للتصالح في مخالفات البناء: