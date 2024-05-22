أخبار سارة للأسر في عمان .. خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للحصول على الدعم المالي الشهري من منحة منفعة الأسرة 2024

منحة منفعة الأسرة، تسعى الحكومة العمانية إلى محاولة النهوض بمستوى المعيشة للأسر في عمان وذلك من خلال الدعم المالي الشهري الذي تقدمه الحكومة الى الأسر المستحقة التي ينطبق عليها الشروط التي يمكنها الانتفاع من منحة منفعة المخصصة للأسر ذات الدخل المحدود في عمان، لذا سوف نتعرف معا اليوم على خطوات التسجيل في المنحة وأهم شروط الاستحقاق المطلوبة لقبول حصول الأسر المتقدمة على الدعم المالي الشهري المقدم الى الأسر في المملكة فتابعونا.

الشروط المطلوبة للحصول على منحة منفعة الاسرة عمان 2024

حتى يمكن للأسر ذات الدخل المحدود في عمان التقدم للحصول على منحة منفعة الاسرة عمان لابد أن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق التالية:

لابد ان تكون الاسرة المتقدمة الحصول على الدعم هي أسر عمانية تحمل الجنسية العمانية.

كما يشترط الإقامة الدائمة داخل أراضي سلطنة عمان.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي نشط يمكن من خلاله استقبال الدعم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن الدخل الشهري المحدد من المنحة.

أن يكون المتقدم مستحقا للدعم المادي وذلك وفقا للمعايير الموضوعة من المنحة.

خطوات التسجيل في منحة منفعة الأسرة عبر الإنترنت

أن الأسر ذات الدخل المحدود في عمان والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق السابقة يمكنهم التقديم للحصول على المنحة بشكل الكتروني عبر الخطوات التالية: