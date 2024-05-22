ظهرت الآن..نتيجة السادس الابتدائي الرصافة الثانية 2024

تم إعلان نتيجة السادس الابتدائي بـ محافظة الرصافة الاولى وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 مايو وبعد الإعلان قامت محافظة الرصافة الثانية والثالثة الاستعداد للإعلان عن نتائج السادس الابتدائي واعتماد نتائج الترم الاول لجميع الطلاب وذلك بتصريحات من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وسوف يتم إعلان النتائج من خلال مواقع تابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية ومن هذه المواقع موقع نتائج نال العراقي الإلكتروني المتخصص بعرض نتائج الطلاب بمدينة العراق.

نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية

يسأل الكثير من الأشخاص بـ محافظة الرصافة الثانية عن موعد عرض نتائج السادس الابتدائي ولكن لا يعرفون الموعد الصحيح ولمعرفة ذلك تابع النقاط التالية:

محافظة الرصافة الثانية تعتبر من أكبر المحافظات التي يوجد بها عدد طلاب الصف السادس الابتدائى ولذلك يوجد اهتمام كبير من قبل المسؤولين ووسائل الإعلام في محافظة العراق لإعلان نتائج الشهاده الابتدائيه.

تم إصدار إعلان ببلاغ رسمي من قبل وزارة التربية العراقية ينص على أن لا هناك مركزية في الإعلان عن النتائج حيث حينما تنتهي كل محافظة من تصحيح وتدقيق الدرجات يتم الإعلان عن النتائج فوراً ولن يتم إعلان كل نتائج محافظة العراقية بنفس الوقت.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الرصافة الثانية نتائج السادس الابتدائي وتيسيرا لأولياء الأمور تم الإعلان من قبل وزارة التربية بهذه المحافظة بأن سيتم رفع النتائج إلكترونيا في الساعات القليلة القادمة و للاستعلام يحب متابعة الخطوات التالية: