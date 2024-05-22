من هنا… خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 …. وزارة التضامن الإجتماعي

نتيجة للارتفاع الكبير في معدلات البحث التي يُجريها العديد من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة قررت وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 15% يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها للمستفيدين من هذا البرنامج الهام يعتبر برنامج تكافل وكرامة واحدًا من أكبر المبادرات التنموية التي طُرحت مؤخرا من قِبَل الدولة ويتمثل ذلك في توفير الدعم الاجتماعي والمالي للفئات المحتاجة في هذا المقال سنقوم بنقل الخطوات اللازمة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024 باستخدام الرقم القومي عبر موقعنا الإخباري البديل تابع معنا لمعرفة كافة التفاصيل والإرشادات حول هذا الموضوع المهم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

بالنسبة لموعد صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2024 قامت وزارة التضامن بتحديد يوم محدد لصرف هذه المعاشات شهريا ومن المقرر أن يتم إيداع جميع المستحقات المالية في الحسابات يوم 15 من كل شهر ميلادي حيث تعمل الوزارة على توفير إمكانية تقديم الاعتراضات أو الشكاوى في حالة تجميد أو إيقاف الحسابات عبر الإنترنت.

وبعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس أصبح معاش الأسرة يتراوح حوالي 825 جنيها في حين يتلقى المسنون معاش شهري يبلغ حوالي 743 جنيها تأتي هذه الزيادة لتعزيز دعم الأسر والمسنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعكس التزام الحكومة برعاية ورعاية هذه الفئات الهامة في المجتمع.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

بناءا على عمليات البحث التي أجراها العديد من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حول كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي قامت وزارة التضامن بإطلاق رابط للاستعلام بهدف تسهيل العملية على المستفيدين الخطوات تتمثل في الآتي: