“هنا” ظهرت رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 موقع نتائجنا نتائج عموم المحافظات وزارة التربية العراقية

انتظار نتائج الصف السادس الابتدائي هو حدث مهم ومرتقب للطلاب والطالبات في العراق كل عام وفي هذا العام 2024، ما يقرب من مليون ومئة ألف طالب وطالبة يترقبون بفارغ الصبر ظهور نتائجهم التي ستحدد مستقبلهم التعليمي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات قد اكتملت، وأن النتائج ستتم إتاحتها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للتربية وأشار السيد ابراهيم نامس الجبوري إلى أن الطلاب والطالبات سيتمكنون من الاطلاع على نتائجهم من خلال زيارة موقع التربية العراقية مباشرة.

رابط نتائج السادس الابتدائي عموم محافظات العراق

بعد الإعلان عن إتمام أعمال تصحيح وإعداد نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024، يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

في الصفحة الرئيسية، ابحث عن خيار “نتائج السادس الابتدائي” والنقر عليه.

في الصفحة التالية، سيُطلب منك إدخال رمز التحقق.

بعد إدخال رمز التحقق، ادخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو الطالبة.

انقر على زر “عرض النتيجة” لإظهار النتيجة الخاصة بالطالب.

نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق

إتمام طلبة الصف السادس الابتدائي في العراق لامتحاناتهم النهائية يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، وأعلنت وزارة التربية العراقية عن توفير نتائج هذا الصف عبر موقعها الرسمي، حرصت الوزارة هذا العام على توفير أعلى مستويات الراحة والدعم لجميع الطلاب أثناء أداء الامتحانات، وبدأت فور انتهائها مباشرة بأعمال التصحيح والمراجعة في مختلف محافظات البلاد وتم الإعلان عن جاهزية النتائج للاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية عبر”نتائجنا”، ويمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بسهولة من خلال إدخال الرقم الامتحاني الخاص بهم على الموقع، والذي يتيح لهم الاطلاع المباشر على نتائجهم في صيغة ملف بتنسيق PDF.