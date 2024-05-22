أمكانيات خيالية وسعر أقتصادي.. مواصفات ومميزات هاتف Realme c67 5g وسعر الجوال في الأسواق.. ريملي تتألق من جديد

تحاول ريملي أن تعاود التألق من جديد في هواتف الفئة المتوسطة من السلسلة C، حيث قامت الشركة في الخارج بالإعلان عن هاتفها الجديد Realm C 67 5G ، والذي جاء بإمكانيات متطورة بالنسبة لفئته المتوسطة حيث تعمل فيه شبكات الجيل الخامس وتصميم مختلف عن غيره من اصدارات ريملي بجانب بطارية كبيرة تصل قوتها الى 5000 مللي أمبير، مع دعم خاصية الشحن السريع بقوه 33 وات لذا سنتعرف معا اليوم على مواصفات ومميزات هاتف ريملي الجديد وسعر تداوله في الأسواق في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات هاتف Realm C 67 5G الجديد

أن الهاتف الجديد من ريملي يعد الهاتف الأكثر تميزا في السلسلة الأخيرة c حيث جاء الهاتف بالمواصفات التالية:

الهاتف مصنوع من الخارج بشكل كامل من البلاستيك لذلك فهو ذات وزن انسيابي.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال 5G.

كما يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة الخارجية.

الشاشة مساحتها 6.72 بوصة وهي من نوع IPS LCD بجودة FHD مع معدل تحديث 120.

المعالج من نوع ميدياتك Dimensity 6100، ثماني النواة.

نظام تشغيل الهاتف يأتي من نوع Android 13 بواجهة Realm UI 4.0.

يأتي بمساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية مزدوجة 50 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل، و كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا مع تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps.

الهاتف لا يدعم خاصية NFC.

الهاتف يدعم البصمة من خلال زر الباور، كما يدعم أيضا خاصية التعرف على الوجه.

الهاتف يأتي بلونين وهما البنفسجي والأخضر المتدرج.

سعر هاتف Realm C 67 5G الجديد

أن هاتف Realm C67 5G الجديد الذي أعلنت عنه ريملي في الأسواق قد جاء بسعر يُعادل 170 دولار وذلك للنسخة 128جيجا مع 4 رام، أما سعر النسخة 128 جيجا، مع 6 جيجا رام بسعر يُعادل 180 دولار.